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Группа граждан Афганистана устроила драку на детской площадке в Австрии

Происшествия

В ходе инцидента двое были ранены

Штайр, Австрия, 6 августа 2018, 15:16 — REGNUM  Вечером 5 августа два десятка просителей убежища устроили массовую драку на детской площадке, пишет газета Kronen Zeitung.

Инцидент произошел в городе Штайр в Верхней Австрии. Группа граждан Афганистана предъявила претензии 21-летнему соотечественнику, заявив, что он находится на «их территории». Молодой человек позвал на помощь друзей, после чего завязалась драка, в ходе которой были применены палки.

Два человека были госпитализированы с серьезными ранениями. Полиция начала расследование инцидента.

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