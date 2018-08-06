Группа граждан Афганистана устроила драку на детской площадке в Австрии

Штайр, Австрия, , 15:16 — REGNUM Вечером 5 августа два десятка просителей убежища устроили массовую драку на детской площадке, пишет газета Kronen Zeitung.

Инцидент произошел в городе Штайр в Верхней Австрии. Группа граждан Афганистана предъявила претензии 21-летнему соотечественнику, заявив, что он находится на «их территории». Молодой человек позвал на помощь друзей, после чего завязалась драка, в ходе которой были применены палки.

Два человека были госпитализированы с серьезными ранениями. Полиция начала расследование инцидента.

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