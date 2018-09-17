Петербурженка погибла от выстрела из револьвера мужа

Санкт-Петербург, , 08:59 — REGNUM В Кировском районе Санкт-Петербурга женщина средних лет получила тяжелое ранение из травматического револьвера «Гроза», принадлежащего ее мужу. Медики не смогли спасти жизнь пострадавшей.

Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», 35-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии поздно вечером 16 сентября из квартиры в доме 14 по улице Маршала Казакова. Однако уже через час она скончалась в больнице от огнестрельного проникающего ранения головы и других повреждений черепа.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Установлено, что владелец револьвера — муж погибшей. Оружие и боеприпасы из квартиры изъяли сотрудники полиции.

Как известно, за ненадлежащее хранение огнестрельного оружия, в том числе травматического, наступает уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе был задержан мужчина, устроивший стрельбу из травматического оружия на набережной Мартынова в Петроградском районе города.