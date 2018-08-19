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В Санкт-Петербурге задержали устроившего стрельбу мужчину

Происшествия

У стрелка был изъят травматический пистолет

Санкт-Петербург, 19 августа 2018, 16:26 — REGNUM  Мужчина, затеявший 18 августа стрельбу на набережной в Санкт-Петербурге, задержан полицией. Об этом сообщается 19 августа на сайте ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Днём ранее, утром 18 августа, в полицию поступило сообщение о стрельбе на набережной Мартынова в Петроградском районе города. Полицейские прибыли на место происшествия и задержали мужчину, вооружённого травматическим пистолетом.

49-летний стрелок был разоружён и доставлен сотрудниками полиции в территориальный отдел. В отношении нарушителя общественного порядка были составлены административные протоколы, травматический пистолет был изъят.

Сообщается, что по факту инцидента проводится проверка.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года в Санкт-Петербурге произошёл поднявший много шума инцидент с участием травматического оружия. Тогда в результате конфликта, возникшего между двумя мужчинами, один из них выстрелил из травмата во второго и ранил его в руки и голову. После этого пострадавший погнался за стрелявшим, но тому удалось скрыться с места происшествия. Позднее стрелка удалось задержать сотрудникам полиции.

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