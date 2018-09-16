В Калуге за убийство осуждены мужчина и женщина

Калуга, , 16:35 — REGNUM В Калуге, на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, областной суд вынес обвинительный приговор в отношении 23-летнего жителя города Малоярославец и 24-летней жительницы Кировского района. Об этом 16 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

По её словам, на основании представленных государственным обвинителем неопровержимых доказательств, изобличающих преступников, присяжными было принято единогласное решение о виновности подсудимых. Они осуждены за убийство матери, малолетнего брата и покушение на убийство отца подсудимого.

Суд назначил подсудимому мужчине наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года, а подсудимой женщине наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

«В первом полугодии 2018 года судами области рассмотрено 2576 уголовных дел, — напомнила Искрина Лепёхина. — Из них 66% рассмотрено судами без исследования доказательств в упрощенной форме уголовного судопроизводства».

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