Объявленный в розыск челябинец найден в Киргизии

Челябинск, , 05:53 — REGNUM Находящийся десять лет в розыске за убийство челябинец найден в Киргизии, сообщили в пресс-службе Челябинского управления Следственного комитета РФ.

«По версии следствия, в 2008 году обвиняемый в одном из домов города Коркино в ходе бытового конфликта избил сожительницу», — сообщили в пресс-службе.

Следователи пояснили, что избитая женщина умерла, а ее «друг» скрылся от правоохранительных органов.

«Спустя десять лет обвиняемый, объявленный в международный розыск, был обнаружен на территории Киргизской Республики», — отметили в СКР.

Житель Южного Урала экстрадирован. Уголовное дело направлено в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима приговорен мужчина, убивший свою бывшую подругу 19 ударами ножом. С женщиной он расправился из ревности.

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