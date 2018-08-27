В Калининградской области при стрельбе во время конфликта погиб человек

Калининград, , 14:47 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя одного из поселков Калининградской области, который подозревается в убийстве одного человека и ранении еще троих из ружья, сообщает 27 августа пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, 25 августа в одном из поселков Полесского района было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Установлено, что в ходе конфликта на бытовой почве 58-летний житель района произвел в племянника и его знакомых не менее двух выстрелов из ружья, в результате чего один из них погиб на месте, трое были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Отмечается, что подозреваемый признался в содеянном, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. В настоящее время следователи опрашивают свидетелей, назначен ряд судебных экспертиз.

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