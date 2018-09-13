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Хоккеист Овечкин защитил жену от мяча

Происшествия

Реакция нападающего оказалась быстрой

Хоккеист Овечкин защитил жену от мяча
Michael Miller
Александр Овечкин

Лэндовер, США, 13 сентября 2018, 12:02 — REGNUM  Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин спас свою жену Анастасию от летящего футбольного мяча. Видеозапись инцидента опубликована в Twitter.

Овечкин и его супруга пришли на товарищеский футбольный матч Бразилии и Сальвадора в пригороде Вашингтона. Перед игрой, во время разминки, в женщину едва не попал мяч, однако хоккеист успел отбить его рукой.

https://twitter.com/NoVa_Caps/status/1039678354990006272

Как сообщало ИА REGNUM, встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу бразильцев. После матча Овечкин и нападающий бразильской команды Неймар обменялись подарками: хоккеист подарил футболисту свитер со своей подписью, а в ответ получил футбольный мяч с автографом.

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