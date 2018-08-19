Хоккеист Овечкин впервые стал отцом

Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Игрок клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин объявил о рождении первенца. Сообщение об этом российский хоккеист разместил в своем Instagram.

Сын у Овечкина и его супруги, модели Анастасии Шубской, появился на свет 18 августа. Спортсмен опубликовал снимок с ножкой младенца и написал, что это самый прекрасный день в его жизни.

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» в микроблоге поздравил хоккеиста с рождением «Сергея Александровича Овечкина». Репортер издания The Washington Post Изабелль Хуршудян пояснила в своем Twitter, что сына Овечкин назвал в честь своего погибшего брата.

Как сообщало ИА REGNUM, хоккеист Александр Овечкин и дочь актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская заключили брак в августе 2016 года, однако свадьбу отпраздновали 8 августа 2017 года. Молодоженов поздравил президент России Владимир Путин. Он подарил им чайный сервиз.

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