Два человека тяжело пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге

Санкт-Петербург, , 09:13 — REGNUM Два человека получили тяжелые травмы в дорожной аварии с участием автобуса во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

12 сентября в 23:05 мск водитель автомобиля Hyundai Solaris на Камчатской улице не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом маршрута №54.

Водитель и пассажир автомобиля Hyundai Solaris, мужчины 1994 и 1991 годов рождения, в тяжелом состоянии доставлены в городские больницы.

Пострадал и водитель автобуса — в состоянии средней тяжести он также госпитализирован.

По данному факту проводится проверка, отметили в УГИБДД.

Очевидцы происшествия разместили в соцсети фото последствий аварии, на которых видно, что автобус сильно искорежен в результате лобового столкновения с «легковушкой».

Напомним, 9 сентября в ДТП с участием автомобиля BMW и маршрутки ПАЗ погибли два пассажира автомобиля, а его водитель оказался в реанимации.

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