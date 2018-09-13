Четверг, 13 Сентября 2018 года
10:13:08 МСК

Два человека тяжело пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге

Происшествия

Авария произошла поздно вечером, когда в Петербурге шел сильный дождь

Санкт-Петербург, 13 сентября 2018, 09:13 — REGNUM  Два человека получили тяжелые травмы в дорожной аварии с участием автобуса во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

12 сентября в 23:05 мск водитель автомобиля Hyundai Solaris на Камчатской улице не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом маршрута №54.

Водитель и пассажир автомобиля Hyundai Solaris, мужчины 1994 и 1991 годов рождения, в тяжелом состоянии доставлены в городские больницы.

Пострадал и водитель автобуса — в состоянии средней тяжести он также госпитализирован.

По данному факту проводится проверка, отметили в УГИБДД.

Очевидцы происшествия разместили в соцсети фото последствий аварии, на которых видно, что автобус сильно искорежен в результате лобового столкновения с «легковушкой».

Напомним, 9 сентября в ДТП с участием автомобиля BMW и маршрутки ПАЗ погибли два пассажира автомобиля, а его водитель оказался в реанимации.

Читайте также: В ДТП с BMW и маршруткой в Петербурге одна из жертв — младше 18 лет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить