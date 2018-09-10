В ДТП с BMW и маршруткой в Петербурге одна из жертв — младше 18 лет

Санкт-Петербург, , 09:38 — REGNUM Несовершеннолетняя девушка оказалась в числе жертв тяжелой дорожной аварии, которая произошла в Петербурге воскресным вечером 9 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Всего в ДТП погибли два человека — сначала ошибочно сообщалось о трех жертвах.

Смертельная авария произошла в 19:10 у дома 23 по Шлиссельбургскому проспекту в Невском районе города.

19-летний водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения и врезался в маршрутку ПАЗ и автомобиль Nissan.

Пассажиры BMW — девушка 2001 года рождения и мужчина, данные которого устанавливаются, скончались на месте. Водитель BMW был отправлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Водитель маршрутки и трое его пассажиров получили повреждения средней тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

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