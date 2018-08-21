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Заключенные США готовятся к массовым забастовкам

Общество

Причиной недовольства заключенных стало жестокое обращение со стороны охранников

Заключенные США готовятся к массовым забастовкам
Цитата из х/ф «Мать». Реж. Всеволод Пудовкин. 1926. СССР
«Права не имеете!». Заключённые бастуют

Вашингтон, 21 августа 2018, 11:20 — REGNUM  Заключенные в 17 американских штатах планируют начать забастовку, сообщает 21 августа Al Arabia.

Причиной недовольства заключенных стало жестокое обращение со стороны сотрудников пенитенциарных учреждений.

Забастовку поддержали правозащитные организации, утверждающие, что ее необходимость возникла после апрельского инцидента в тюрьме Южной Каролины.

Напомним, 16 апреля 2018 года в тюрьме штата Южная Каролина произошел бунт, в ходе подавления которого погибли семь человек. 17 человек получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Бунт в американской тюрьме: семь человек погибли

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