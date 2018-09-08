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В Ленинградской области поезд насмерть сбил ребенка

Происшествия

Трагедия произошла в субботу, 8 сентября, на ж/д станции «Дивенская» Гатчинского района

В Ленинградской области поезд насмерть сбил ребенка
Поезд

Санкт-Петербург, Ленинградская область, 8 сентября 2018, 22:35 — REGNUM  По факту гибели несовершеннолетнего на железнодорожных путях в Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Трагедия произошла в субботу, 8 сентября, на ж/д станции «Дивенская» Гатчинского района.

По предварительным данным, поезд сбил подростка с велосипедом, пересекавшего железнодорожные пути по пешеходному переходу. От полученных травм мальчик скончался.

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