Во Владимирской области 15-летнего подростка сбил поезд

Владимир, , 10:38 — REGNUM Во Владимирской области 15-летний подросток погиб, попав под поезд. Как сообщила 10 августа пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, трагедия произошла на перегоне Владимир — Боголюбово.

Подросток попал под поезд «Стриж» примерно в 17:00 9 августа. Сейчас на месте происшествия работают следователи, по факту организована проверка. По ее результатам следователи решат, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.

Как сообщил портал «Зебра ТВ», на месте, где произошла авария, постоянно собираются молодые люди. Пока неизвестно, как подросток оказался на рельсах. Очевидцы говорят, что поезд пытался затормозить, но не успел.