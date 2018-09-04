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Песков о теракте в Донецке: «Налицо попытка дестабилизации ситуации»

Происшествия

31 августа в кафе «Сепар» в центре Донецка прогремел взрыв

Москва, 4 сентября 2018, 14:56 — REGNUM  Теракт в Донецке, в результате которого погиб глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко, является попыткой «дестабилизации обстановки». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Налицо террористический акт (в Донецке), — сказал представитель Кремля. — Налицо попытка дестабилизации обстановки».

Добавим, что вопрос об участии сотрудников ФСБ в расследовании теракта в Донецке Песков оставил без комментариев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа в кафе «Сепар» в центре Донецка прогремел взрыв. В результате инцидента погиб председатель Совета министров ДНР Александр Захарченко и его охранник.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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