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ФСБ: Украинские спецслужбы могут быть причастны к убийству Захарченко

Политика

Сотрудники ФСБ уже работают в Донбассе

Москва, 3 сентября 2018, 16:52 — REGNUM  Руководитель Службы оперативной информации и международных связей Федеральной службы безопасности России Сергей Беседа заявил, что к убийству главы Донецкой Народной Республики причастны украинские спецслужбы. Об этом он заявил журналистам сегодня, 3 сентября.

«Причастность, конечно, украинских спецслужб мы к этому… мы думаем, что это определенно так», — сказал Беседа.

Также он подчеркнул, что ФСБ России готова помочь в расследовании убийства Захарченко. Более того, сотрудники ФСБ уже направлены в Донбасс.

«Специалисты там уже работают», — подчеркнул Беседа.

Напомним, что в Службе безопасности Украины отрицают свою причастность к убийству Захарченко. Однако в Верховной раде депутаты призывают украинские власти не боятся и взять на себя ответственность за убийство Захарченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа, в результатет террористического акта в центре Донецка погиб председатель Совета министров ДНР Александр Захарченко. Взрыв прогремел в кафе «Сепар» в центре столицы ДНР, куда Захарченко пришел с друзьями и соратниками помянуть усопшего народного артиста СССР, депутата Государственной думы и уроженца Донбасса Иосифа Кобзона.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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