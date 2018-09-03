ФСБ: Украинские спецслужбы могут быть причастны к убийству Захарченко

Москва, , 16:52 — REGNUM Руководитель Службы оперативной информации и международных связей Федеральной службы безопасности России Сергей Беседа заявил, что к убийству главы Донецкой Народной Республики причастны украинские спецслужбы. Об этом он заявил журналистам сегодня, 3 сентября.

«Причастность, конечно, украинских спецслужб мы к этому… мы думаем, что это определенно так», — сказал Беседа.

Также он подчеркнул, что ФСБ России готова помочь в расследовании убийства Захарченко. Более того, сотрудники ФСБ уже направлены в Донбасс.

«Специалисты там уже работают», — подчеркнул Беседа.

Напомним, что в Службе безопасности Украины отрицают свою причастность к убийству Захарченко. Однако в Верховной раде депутаты призывают украинские власти не боятся и взять на себя ответственность за убийство Захарченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа, в результатет террористического акта в центре Донецка погиб председатель Совета министров ДНР Александр Захарченко. Взрыв прогремел в кафе «Сепар» в центре столицы ДНР, куда Захарченко пришел с друзьями и соратниками помянуть усопшего народного артиста СССР, депутата Государственной думы и уроженца Донбасса Иосифа Кобзона.