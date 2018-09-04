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Люди сгорели в гостинице на северо-востоке Китая из-за короткого замыкания

Происшествия

Расследование показало, что причиной жуткого пожара в отеле Beilong Hot Spring Leisure в столице провинции Хэйлунцзян городе Харбине стало короткое замыкание

Харбин, Китай, 4 сентября 2018, 04:52 — REGNUM  Короткое замыкание стало причиной смертельного пожара в отеле на северо-востоке Китая, жертвами которого стали 20 человек, сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

Расследование показало, что причиной жуткого пожара в отеле Beilong Hot Spring Leisure в столице провинции Хэйлунцзян городе Харбине стало короткое замыкание. Все жертвы пожара были идентифицированы. Руководство отеля находится под стражей в связи с уголовным делом о гибели людей, еще двое менеджеров отеля находятся под следствием. Расследование дела продолжается.

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Напомним, что пожар произошел утром по местному времени 25 августа в городском районе Сунбэй. Был также задержан последний подозреваемый беглец по имени Ли Яньбинь, который отвечал за противопожарную безопасность.

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Пожары в гостиницах и пансионатах
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