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Тела всех жертв пожара в отеле на северо-востоке Китая удалось опознать

Происшествия

В трагедии погибли 20 человек

Тела всех жертв пожара в отеле на северо-востоке Китая удалось опознать
Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США
Пожар

Харбин, Китай, 30 августа 2018, 06:24 — REGNUM  Все жертвы смертельного пожара в одном из отелей в столице провинции Хэйлунцзян городе Харбине на северо-востоке Китая, были идентифицированы, сообщает 29 августа агентство Синьхуа.

Семьи погибших прибыли в Харбин 27 августа на опознание по ДНК. Благодаря процедуре, обгоревшие и обезображенные тела всех жертв удалось идентифицировать. Расследование причин и обстоятельств инцидента продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар начался в 4:36 по местному времени 25 августа в отеле Beilong Hot Spring Leisure в городском районе Сунбэй. Его удалось потушить к 7:50. Против руководства отеля начато уголовное преследование и расследование. Часть руководства задержано.

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