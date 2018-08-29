Четыре человека с судна «Палладий» задержаны в Южной Корее

Пусан, Южная Корея, , 07:51 — REGNUM В Южной Корее сотрудники правоохранительных органов задержали капитана и трех членов экипажа российского судна «Палладий». Об этом сообщил ТАСС генконсул РФ в Пусане Роман Быков.

«Задержаны четыре члена экипажа, — отметил Быков. — В числе (задержанных) судовладелец, капитан, старший механик и один из матросов».

По его словам, членов экипажа, которые пытались покинуть порт Пусан без разрешения властей, обвиняют в сопротивлении полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2018 г. члены экипажа танкера «Палладий» заявили, что работодатель на протяжении нескольких месяцев не выплачивает им зарплату. В инспекцию южнокорейского Пусана поступила соответствующая жалоба. После проведённой по данному вопросу проверки судно было задержано.

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