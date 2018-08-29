Среда, 29 Августа 2018 года
09:23:28 МСК

Четыре человека с судна «Палладий» задержаны в Южной Корее

Происшествия

Членов экипажа, которые пытались покинуть порт Пусан без разрешения властей, обвиняют в сопротивлении полиции

Пусан, Южная Корея, 29 августа 2018, 07:51 — REGNUM  В Южной Корее сотрудники правоохранительных органов задержали капитана и трех членов экипажа российского судна «Палладий». Об этом сообщил ТАСС генконсул РФ в Пусане Роман Быков.

«Задержаны четыре члена экипажа, — отметил Быков. — В числе (задержанных) судовладелец, капитан, старший механик и один из матросов».

По его словам, членов экипажа, которые пытались покинуть порт Пусан без разрешения властей, обвиняют в сопротивлении полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2018 г. члены экипажа танкера «Палладий» заявили, что работодатель на протяжении нескольких месяцев не выплачивает им зарплату. В инспекцию южнокорейского Пусана поступила соответствующая жалоба. После проведённой по данному вопросу проверки судно было задержано.

Читайте также: Генконсульство РФ в Пусане прокомментировало арест танкера «Палладий»

А также: Моряки российского судна «Палладий» пожаловались на долги по зарплате

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Защита прав трудящихся
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить