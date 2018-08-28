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В Хабаровске задержан подозреваемый в изготовлении детской порнографии

Происшествия

Мужчина помещен в СИЗО

В Хабаровске задержан подозреваемый в изготовлении детской порнографии
Иллюстрация: Tangs-hk.com
Фемида

Хабаровск, 28 августа 2018, 10:14 — REGNUM  В Хабаровске следователи возбудили уголовное дело против 40-летнего местного жителя, который подозревается в совершении сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних, сообщает 28 августа пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, 27 августа в Индустриальном районе Хабаровска сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в совершении преступлений в отношении двух несовершеннолетних девочек.

Отмечается, что мужчина подозревается в насильственных действиях сексуального характера, а также в покушении на использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов.

В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО. Все обстоятельства совершенных им преступлений устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калужской области был задержан правоохранительными органами 40-летний местный житель по подозрению в распространении материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних.

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