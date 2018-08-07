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В Калужской области задержали 40-летнего распространителя детского порно

Происшествия

Следственными органами возбуждено уголовное дело

Калуга, 7 августа 2018, 16:00 — REGNUM  В Калужской области 40-летний житель Боровского района задержан правоохранительными органами по подозрению в распространении материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних. Об этом 7 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по Боровскому району СУ СК России по Калужской области Софья Шестакова.

По версии следствия, подозреваемый разместил в интернете порнографические материалы с изображением несовершеннолетних и предоставил возможность их свободного просмотра и копирования.

«По месту жительства подозреваемого произведен обыск, в ходе которого обнаружены материалы аналогичного содержания и другие доказательства его противоправной деятельности. Судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела проводится при содействии специализированного подразделения органов внутренних дел по борьбе с киберпреступлениями», — сказала Софья Шестакова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, полицейскими был задержан 33-летний житель Малоярославецкого района Калужской области, подозреваемый в распространении в интернете материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних. На квартире у подозреваемого полицейские изъяли два жестких диска. Объём запрещенной информации, хранившейся на компьютерах, превышает 200 гигабайт. Подозреваемому грозит наказание виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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