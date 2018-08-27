Экс-чиновнице Новосибирска закрыли часть эпизодов по делу о хищении квартир

Новосибирск, , 18:52 — REGNUM Бывшему руководителю жилищного управления мэрии города Новосибирска Светлане Стыниной в связи с истечением сроков давности суд прекратил половину эпизодов по делу о миллионных махинациях с муниципальным жильем. Как пишет «Коммерсантъ», об этом сообщил старший помощник прокурора Центрального района Евгений Громов, который отметил, что решение принято в ходе предварительных слушаний.

Тем временем сама Стынина хотя и согласилась на прекращение уголовного преследования по половине эпизодов дела, но продолжает настаивать на своей невиновности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее со Светланой Стыниной было расторгнуто досудебное соглашение о сотрудничестве — правоохранители сочли, что бывшая чиновница не выполнила условия соглашения, в том числе отказалась возместить ущерб бюджету города.

Дело в отношении Стыниной возбуждено в апреле 2016 года, тогда же её заключили под стражу. Как выяснилось, в период с 2007 по 2014 годы она в составе организованной группы обманом похитила денежные средства муниципалитета путём отчуждения 52 жилых помещений, предполагаемый ущерб — свыше 40 млн рублей.

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В декабре 2017 года адвокат Стыниной направил в Администрацию президента России обращение в пользу своей подзащитной.

Как писали СМИ, это обращение могло инициировать разбирательства в отношении высокопоставленных чиновников Новосибирской области или поставить вопрос о переквалификации обвинения на более лёгкую статью.

По делу о мошенничестве с муниципальными квартирами вместе со Стыниной проходят руководитель «Коврового дома» Елена Камерзанова и директор «Пересвета» Вера Глотова. Тем временем экс-заместителю начальника управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Андрею Гудченко, учредителю и директору агентства недвижимости «Новосибирский дом» Павлу Селякину, учредителю и менеджеру данного агентства недвижимости Людмиле Епихиной вынесены приговоры — они признаны виновными в совершении 25 эпизодов преступлений по статье «мошенничество» и одного эпизода по статье «покушение на мошенничество».

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