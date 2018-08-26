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В Москве произошло ДТП с участием скорой помощи

Происшествия

В настоящее время выясняются причины ДТП

В Москве произошло ДТП с участием скорой помощи
Иллюстрация: Mos03.ru
Скорая помощь

Москва, 26 августа 2018, 22:29 — REGNUM  На юго-западе Москвы столкнулись два транспортных средства — скорая помощь и Nissan Juke. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

По словам источника, ДТП произошло в воскресенье, 26 августа, в районе д. 32 по ул. Дмитрия Ульянова.

Собеседница агентства добавила, что машина скорой помощи, столкнувшаяся с иномаркой, перевернулась на бок.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека.

В настоящее время выясняются причины ДТП.

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