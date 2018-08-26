В Москве столкнулись шесть автомобилей

Москва, , 16:50 — REGNUM На северо-западе Москвы произошла массовая авария — столкнулись сразу шесть легковых автомобилей. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Авария произошла в воскресенье, 26 августа, на 66 км внешней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД). По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек (ребенок).

«Произошло ДТП с участием шести автомобилей», — сказал источник.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины происшествия.

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