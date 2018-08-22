На Урале ещё один участник расправы над инвалидом отправлен под арест

Берёзовский, Свердловская область, , 18:17 — REGNUM В Свердловской области Берёзовский городской суд изменил меру пресечения ещё одному из четверых подростков, обвиняемых в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений 20-летнему местному жителю, который скончался от полученных травм. Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и отправил обвиняемого под арест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Во время оглашения решения судья зачитала характеристику на подростка. Ранее он совершал мелкие хищения. И может продолжаться заниматься противоправной и преступной деятельностью», — сообщает городской информационный портал «Е1».

Заседание суда проходило в закрытом режиме, так как обвиняемые несовершеннолетние. Оно началось в 09:00 по местному времени (07:00 по мск) и продолжалось почти 12 часов.

Сегодня, 22 августа, в ходе рассмотрения ходатайств следственного управления об изменении меры пресечения в отношении обвиняемых в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, один из подростков уже был отправлен под арест, а решение по ещё одному фигуранту будет принято 23 августа.

Читайте также: На Урале суд отложил вопрос об аресте обвиняемого в смерти инвалида

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 9 августа 2018 года в Берёзовском. В тот вечер четверо подростков и 13-летняя девушка распивали спиртные напитки. Заметив 20-летнего парня (инвалид с детства), который возвращался домой из магазина, они пригласили его выпить пива в гаражном массиве по улице Исакова. После этого они стали издеваться над ним, а затем начали избивать. Молодого человека повалили на землю и нанесли несколько ударов по голове ногами, в результате чего он получил черепно-мозговую травму, от которой скончался.

Читайте также: На Урале 20-летнего юношу до смерти забили подростки

Его тело было обнаружено 10 августа, а 11 августа следователи возбудили уголовное дело. Подростков задержали по горячим следам по подозрению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Один из них, ранее судимый, был отправлен под арест. Остальных отпустили под подписку о невыезде.

Данное преступление вызвало широкий общественный резонанс. В течение 18 и 19 августа жители Берёзовского обсуждали произошедшее в социальных сетях, а 20 августа вышли на стихийный народный сход, требуя беспристрастного расследования и справедливого наказания.

Читайте также: 100 тысяч человек требуют наказать убийц 20-летнего свердловчанина

В итоге 20 августа следователи вновь задержали подростков и ходатайствовали в суд об ужесточении для них меры пресечения.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале подростка, забившего до смерти инвалида, отправили под арест