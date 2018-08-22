На Урале суд отложил вопрос об аресте обвиняемого в смерти инвалида

Берёзовский, Свердловская область, , 10:13 — REGNUM В Свердловской области Берёзовский городской суд рассматривает ходатайство об изменении меры пресечения подросткам, обвиняемым в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений 20-летнему местному жителю, который скончался от полученных травм. Рассмотрение ходатайства в отношении одного из них было отложено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос о задержании одного из подростков будет решён завтра. В заседании объявлен перерыв до 11:00 по местному времени (09:00 по мск) 23 августа. На данный момент суд начал рассмотрение ходатайств в отношении других двух подростков.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление в Берёзовском произошло ещё 9 августа 2018 года. В тот вечер четверо подвыпивших подростков в возрасте от 14 до 16 лет и девушка 13 лет заманили в гаражный массив 20-летнего парня, у которого есть инвалидность. После этого они начали над ним издеваться, повалили на землю и стали бить ногами. В результате молодой человек скончался от черепно-мозговой травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по подозрению в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Изначально был арестован только один, уже ранее судимый подозреваемый, а остальные отпущены под подписку о невыезде.

Это дело получило широкий общественный резонанс. Жители города Березовского собрались 20 августа на стихийный народный сход возле здания городской администрации и потребовали объективного расследования и справедливого наказания для виновных.

В итоге 20 августа следственные органы задержали ещё троих фигурантов и ходатайствовали об их аресте. А в отношении 13-летней девушки, которая находилась в одной компании с подростками во время совершения преступления, следователи ходатайствовали об отправке её на три года в спецучреждение для несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности.

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