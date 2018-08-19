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В Москве в результате ДТП пострадали два человека

Происшествия

ДТП произошло 19 августа на 82 км МКАД

В Москве в результате ДТП пострадали два человека
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Москва, 19 августа 2018, 19:32 — REGNUM  В Москве в районе Дмитровского шоссе столкнулись две иномарки — Hyundai и Peugeot. Об этом сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло 19 августа на 82 км МКАД. По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека.

«Около 15:40 мск … произошло столкновение автомобилей Hyundai и Peugeot, — пояснили в ведомстве. — В результате ДТП пострадали два человека».

В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают причины происшествия.

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Дорожно-транспортные происшествия
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