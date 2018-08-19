По факту ДТП с автобусом на Ставрополье возбудили дело

Ставрополь, , 16:11 — REGNUM По факту ДТП с автобусом и «КамАЗом» в Ставропольском крае возбудили уголовное дело. Об этом сообщил РИА Новости представитель главного управления МВД по региону.

«Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Росийской Федерации», — сообщил источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 августа в Андроповском районе на Ставрополье рейсовый автобус «Сетра» столкнулся с грузовиком «КамАЗ». В результате ДТП погибли два человека, еще 18 пострадали.

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