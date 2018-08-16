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В центре Санкт-Петербурга у консула Южной Кореи украли более $4 тыс

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Санкт-Петербург, 16 августа 2018, 11:43 — REGNUM  В одном из кафе в центре Санкт-Петербурга у консула Южной Кореи украли более $4 тыс., сообщает 16 августа «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, инцидент произошел днем 15 августа в кафе на Невском проспекте. Консул сообщила в полицию, что у нее украли кошелек, в котором находились $4,4 тыс.

В главном управлении МВД РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время полицейские разыскивают причастных к преступлению лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге неизвестный ограбил квартиру Ирины Бузовой — матери телеведущей и бывшей звезды реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой.

Читайте подробнее: Мать телеведущей Ольги Бузовой ограбили в Санкт-Петербурге

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Кражи
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