Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM В одном из кафе в центре Санкт-Петербурга у консула Южной Кореи украли более $4 тыс., сообщает 16 августа «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, инцидент произошел днем 15 августа в кафе на Невском проспекте. Консул сообщила в полицию, что у нее украли кошелек, в котором находились $4,4 тыс.

В главном управлении МВД РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время полицейские разыскивают причастных к преступлению лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге неизвестный ограбил квартиру Ирины Бузовой — матери телеведущей и бывшей звезды реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой.

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