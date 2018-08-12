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Мать телеведущей Ольги Бузовой ограбили в Санкт-Петербурге

Происшествия

Добычей злоумышленника стали деньги в валюте и драгоценности на 6 млн рублей

Санкт-Петербург, 12 августа 2018, 16:20 — REGNUM  В Санкт-Петербурге неизвестный ограбил квартиру заместителя главного врача стоматологической поликлиники №17 Петроградского района Ирины Бузовой — матери телеведущей и экс-звезды реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По словам источника, добычей злоумышленника стали деньги в валюте и драгоценности на 6 млн рублей.

«Согласно заявлению матери О. Бузовой, из квартиры пропали €9 тыс., $10 тыс., ювелирные изделия и наручные часы», — уточнил источник.

Отмечается, что ограбление было совершено 11 августа в доме 13 по набережной реки Карповки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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