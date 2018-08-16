Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Аляске

Джуно , США, , 11:30 — REGNUM На территории американского штата Аляска в районе Алеутских островов произошло землетрясение. По данным геологической службы США, магнитуда составила 6,6.

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Мощное землетрясение на Аляске: ученые ожидают цунами

Эпицентр сейсмического события располагался в 41 км к югу от вулкана Танага. Очаг залегал на глубине 31,6 км. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Также нет информации и об угрозе цунами.

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Как сообщало ИА REGNUM, два землетрясения произошли на территории американского штата Аляска в течение суток 12 августа. Сейсмособытие магнитудой 6,0 было зафиксировано на севере штата, на 70 км юго-западнее города Кактовик. Ранее землетрясение магнитудой 6,5 произошло северо-восточнее города Фэрбанкс. Информации о пострадавших и разрушениях нет.