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На Аляске зафиксированы два подземных толчка

Происшествия

Информации о пострадавших и разрушениях нет

На Аляске зафиксированы два подземных толчка
Иллюстрация: NASA
Аляска. Вид из космоса

Джуно , США, 13 августа 2018, 03:26 — REGNUM  Два землетрясения произошли на территории американского штата Аляска в течение суток 12 августа. Данные о толчках приводит Геологическая служба США (USGS).

Сейсмособытие магнитудой 6,0 зафиксировано на севере штата, на 70 км юго-западнее города Кактовик. Очаг находился на глубине около 12 км.

Ранее в тот же день северо-восточнее города Фэрбанкс произошло землетрясение магнитудой 6,5. Очаг находился на глубине 3,4 км. Эпицентр находился в 550 км от города.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 августа в районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0. Очаг находился на глубине 10 км, к югу от острова Онекотан.

Читайте ранее в этом сюжете: В районе Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0

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Землетрясения
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