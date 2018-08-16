В Ростовской области грузовик протаранил стоящие на обочине иномарки

Ростов-на-Дону, , 11:16 — REGNUM В Миллеровском районе Ростовской области большегруз Scania врезался в стоящие на обочине иномарки, в результате чего пострадали четверо человек. Об этом сообщили 16 августа в областном УМВД.

По данным правоохранителей, авария произошла ранним утром. В результате наезда грузовика на два легковых автомобиля Audi были госпитализированы четыре человека, из которых двое — дети.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля под Ростовом-на-Дону КамАЗ влетел в попутный вахтовый микроавтобус Volkswagen Transporter. В результате ДТП погибли трое человек, ещё шестеро получили травмы разной степени тяжести.

Читайте также: Смертельное ДТП в Ростовской области: возбуждено уголовное дело