Смертельное ДТП в Ростовской области: возбуждено уголовное дело

Ростов-на-Дону, , 09:48 — REGNUM По факту смертельной аварии, которая произошла вечером 30 июля под Ростовом-на-Дону, возбуждено уголовное дело. В областной прокуратуре отметили, что главным подозреваемым в трагедии стал водитель КамАЗа. Он в момент аварии был пьян.

ИА REGNUM напоминает, что ДТП произошло на трассе Ростов — Волгодонск в Аксайском районе. КамАЗ влетел в попутный вахтовый микроавтобус Volkswagen Transporter. В результате аварии три человека погибли, еще шестеро были госпитализированы. Двое из пострадавших находились в тяжелом состоянии.

Водитель большегруза задержан.

Читайте по теме: Смертельная авария под Ростовом-на-Дону: уточнённые данные

Аналогичное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса произошло на трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе. Водитель большегруза, двигаясь в сторону областного центра, в связи с технической неисправностью съехал на обочину для остановки. В это время водитель Volkswagen Transporter, двигаясь в попутном направлении, врезался в КамАЗ.

«В результате происшествия шесть человек погибли. Двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются обстоятельства случившегося», — говорится в официальном сообщении региональном управления МВД России.