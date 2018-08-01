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Смертельное ДТП в Ростовской области: возбуждено уголовное дело

Происшествия

Региональная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по факту аварии в Аксайском районе с участием грузовика и автобуса

Ростов-на-Дону, 1 августа 2018, 09:48 — REGNUM  По факту смертельной аварии, которая произошла вечером 30 июля под Ростовом-на-Дону, возбуждено уголовное дело. В областной прокуратуре отметили, что главным подозреваемым в трагедии стал водитель КамАЗа. Он в момент аварии был пьян.

ИА REGNUM напоминает, что ДТП произошло на трассе Ростов — Волгодонск в Аксайском районе. КамАЗ влетел в попутный вахтовый микроавтобус Volkswagen Transporter. В результате аварии три человека погибли, еще шестеро были госпитализированы. Двое из пострадавших находились в тяжелом состоянии.

Водитель большегруза задержан.

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Аналогичное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса произошло на трассе М-4 «Дон» в Чертковском районе. Водитель большегруза, двигаясь в сторону областного центра, в связи с технической неисправностью съехал на обочину для остановки. В это время водитель Volkswagen Transporter, двигаясь в попутном направлении, врезался в КамАЗ.

«В результате происшествия шесть человек погибли. Двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются обстоятельства случившегося», — говорится в официальном сообщении региональном управления МВД России.

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Дорожно-транспортные происшествия
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