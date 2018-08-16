Массовая передозировка в США: число пострадавших увеличилось до 76

Нью-Хейвен, США, 16 августа 2018, 11:12 — REGNUM Не менее 76 человек пострадали в результате передозировки наркотиками в американском городе Нью-Хейвен в штате Коннектикут, сообщает NBC.
По данным издания, большинство отравлений произошло 15 августа в парке в центре города недалеко от Йельского университета.
Ранее сообщалось о 25 пострадавших, у всех наблюдались рвота, галлюцинации, потери сознания, проблемы с давление и сбитое дыхание.
В городском департаменте полиции заявили, что арестовали подозреваемого в отравлении В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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