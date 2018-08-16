Массовая передозировка в США: число пострадавших увеличилось до 76

Нью-Хейвен, США, , 11:12 — REGNUM Не менее 76 человек пострадали в результате передозировки наркотиками в американском городе Нью-Хейвен в штате Коннектикут, сообщает NBC.

По данным издания, большинство отравлений произошло 15 августа в парке в центре города недалеко от Йельского университета.

Ранее сообщалось о 25 пострадавших, у всех наблюдались рвота, галлюцинации, потери сознания, проблемы с давление и сбитое дыхание.

В городском департаменте полиции заявили, что арестовали подозреваемого в отравлении В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: В парке Коннектикута обнаружено 25 человек с передозировкой