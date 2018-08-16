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Массовая передозировка в США: число пострадавших увеличилось до 76

Происшествия

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего

Нью-Хейвен, США, 16 августа 2018, 11:12 — REGNUM  Не менее 76 человек пострадали в результате передозировки наркотиками в американском городе Нью-Хейвен в штате Коннектикут, сообщает NBC.

По данным издания, большинство отравлений произошло 15 августа в парке в центре города недалеко от Йельского университета.

Ранее сообщалось о 25 пострадавших, у всех наблюдались рвота, галлюцинации, потери сознания, проблемы с давление и сбитое дыхание.

В городском департаменте полиции заявили, что арестовали подозреваемого в отравлении В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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