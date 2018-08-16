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В парке Коннектикута обнаружено 25 человек с передозировкой

Происшествия

В то же время очевидцы сообщают о не менее 46 пострадавших

Нью-Хейвен, США, 16 августа 2018, 03:49 — REGNUM  В парке города Нью-Хейвен в Коннектикуте (США) полиция обнаружила около 25 человек, пострадавших от передозировки наркотиками, сообщает ABC News.

Сообщается, что у всех пострадавших наблюдаются сходные симптомы: рвота, галлюцинации, высокое давление, сбитое дыхание и потери сознания. Также отмечается, что у двух пострадавших наблюдаются симптомы, угрожающие жизни.

Полиция города уже выясняет обстоятельства произошедшего. Местные правоохранители отмечают, что пострадавшие принадлежат к разным возрастным группам.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля американская певица Деми Ловато была госпитализирована с подозрением на передозировку наркотиками. Ранее она неоднократно попадалась на употреблении наркотических веществ.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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