В парке Коннектикута обнаружено 25 человек с передозировкой

Нью-Хейвен, США, , 03:49 — REGNUM В парке города Нью-Хейвен в Коннектикуте (США) полиция обнаружила около 25 человек, пострадавших от передозировки наркотиками, сообщает ABC News.

Сообщается, что у всех пострадавших наблюдаются сходные симптомы: рвота, галлюцинации, высокое давление, сбитое дыхание и потери сознания. Также отмечается, что у двух пострадавших наблюдаются симптомы, угрожающие жизни.

Полиция города уже выясняет обстоятельства произошедшего. Местные правоохранители отмечают, что пострадавшие принадлежат к разным возрастным группам.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля американская певица Деми Ловато была госпитализирована с подозрением на передозировку наркотиками. Ранее она неоднократно попадалась на употреблении наркотических веществ.