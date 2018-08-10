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В столице Киргизии второй день не могут потушить бывший мясокомбинат

Происшествия

Площадь возгорания около 5000 квадратных метров

Бишкек, 10 августа 2018, 13:35 — REGNUM  В здании бывшего мясокомбината, расположенном в западной части столицы Киргизии накануне, 9 августа, разгорелся крупный пожар. Огнем охвачено около 5 000 квадратных метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций.

Первоначально огонь тушили пять отделений пожарных частей Бишкека, четыре автоцистерны муниципального предприятии «Тазалык», а также сотрудники службы спасения и министерства внутренних дел.

Огонь удалось локализовать, но его тушение продолжается до сих пор. Сейчас на месте происшествия работают два пожарных расчета. Пострадавших в результате пожара нет.

ИА REGNUM напоминает, что с начала 2018 года в столице Киргизии произошло три больших пожара. Все они случились на самом крупном рынке Бишкека — Ошском базаре. В результате первого, случившегося 30 января, выгорело 3 500 квадратных метров торговой площади. Во время второго, произошедшего 5 марта, огонь уничтожил свыше 700 квадратных метров торговых рядов. Третий вспыхнул 13 апреля, площадь возгорания составила около 2 500 квадратных метров.

Отметим, что, по информации МЧС Киргизии, в 2017 году на территории республики зафиксировано около 4 000 пожаров, большинство из них произошло в жилых домах. В 25% случаев причиной возгорания стала электропроводка или электроприборы. В результате пожаров в этот период погибло около 50 человек.

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Пожары и взрывы на предприятиях
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