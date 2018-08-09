В озере Якутии, рядом с которым массово гибли птицы, обнаружен формальдегид

Якутск, , 09:58 — REGNUM Нормативы формальдегида в озере Байбал-Кюэль в Верхоянском районе Якутии, возле которого массово гибли птицы, превышены. Предположительной причиной скопления в озере этого вещества специалисты назвали задымление от лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.

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Исследование проб воды и почвы озера, где в конце июля были обнаружены десятки трупов птиц, проводил информационно-аналитический центр экологического мониторинга ведомства. Всего анализировалось 29 показателей качества воды. Концентрация остальных веществ и радиационный фон озера находятся в пределах нормы: аномальных накоплений токсичных элементов не выявлено.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее причиной массовой гибели озёрных чаек в Верхоянском районе Якутии называлось не опасное для человека инфекционное заболевание микоплазмоз.

Напомним, что поводом для проведения исследования стала не только высокая смертность птиц, но и странное солнечное «затмение»: 20 июля в населённых пунктах Верхоянского, Жиганского и Эвено-Бытантайского района на три часа стемнело днём. Причиной пропажи солнца позже назывался плотный дым, образовавшийся в атмосфере из-за лесных пожаров.

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