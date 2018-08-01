Названа причина пропажи солнца в Якутии

Якутск, , 08:58 — REGNUM Причиной ухудшения видимости в Верхоянском, Эвено-Бытантайском и Жиганском районах Якутии назван дым, образовавшийся в атмосфере из-за лесных пожаров. К арктическим населённым пунктам его принесло ветром, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве экологии Якутии. В ведомстве пояснили, что такого же мнения придерживается и Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Напомним, что жители нескольких сёл Якутии, в которых 20 июля на три часа стемнело днём, не сообщали о запахе гари. При этом темно было настолько, что на улице приходилось использовать электрическое освещение. Через несколько дней недалеко от населённых пунктов, где произошло «затмение», возле озера Байбал-Кюель были обнаружены многочисленные трупы птиц.

Министерство экологии попросило Гидрометцентр объяснить это явление, и там причиной «пропажи» солнца назвали холодный фронт. Ветром из пожаров в Жиганском, Кобяйском и Вилюйском районов его принесло к населённым пунктам, где вследствие этого ухудшилась видимость. Когда направление ветра сменилось, люди снова увидели солнце.

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«Таким образом, ухудшение видимости связано с выносом дыма из области пожаров. Перед фронтом обычно наблюдается наибольшее ухудшение видимости. После прохождения фронта происходит изменение направления ветра, выпадение осадков, что приводит к улучшению погоды», — констатировали в министерстве экологии Якутии.

Там также пояснили, что зафиксированная гидрометеорологическими станциями мощность гамма-излучения не превышала многолетних значений. Пробы почвы, растений, воды и донных отложений, взятые из озера Байбал-Кюэль, пока не проанализированы: результаты их исследования, как ожидается, будут готовы ориентировочно 4 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии на фоне молчания профильных ведомств и представителей власти уже стали выдвигать свои версии причин странного «затмения». Пропажу солнца в том числе связывали с инопланетянами и ядерными испытаниями. Разные слухи стали распространяться ещё интенсивнее после того, как выяснилось, что недалеко от населённых пунктов, где стемнело 20 июля, погибли десятки птиц.