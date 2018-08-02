Птицы в якутской Арктике массово гибли от инфекции: солнце не причём

Якутск, , 10:53 — REGNUM Чайки возле озера Байбал-Кюель в Верхоянском районе Якутии погибли от инфекционного заболевания микоплазмоз. Такой вывод был сделан после проведения экспертиз с места обнаружения птиц, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Самое главное опасение не подтвердилось — птичий грипп у погибших особей не установлен», — сообщила газете «Вести Верхоянья» начальник районного Управления ветеринарии Оксана Сыромятникова.

Микоплазмоз для человека и млекопитающих животных не опасен, но поражает органы дыхания птиц. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём. Резкое похолодание после жаркого лета — частая причина возникновения вспышки заболевания.

Физико-химические показатели проб воды, взятые с озера Байбал-Кюэль, допустимым нормативам соответствуют, количество цезия и стронция в почве и растительности находится в норме.

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Как сообщало ИА REGNUM, массовую гибель птиц возле озера Байбал-Кюель в Верхоянском районе Якутии местные жители связали со странным исчезновением солнца, которое произошло 20 июля, за несколько суток до обнаружения птиц. Тогда в нескольких сёлах Жиганского, Эвено-Бытантайского и Верхоянского районов днём стемнело на три часа, днём приходилось использовать электрическое освещение. Через несколько дней недалеко от населённых пунктов, где произошло «затмение», возле озера Байбал-Кюель были обнаружены многочисленные трупы птиц.