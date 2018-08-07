Сотрудник ГИБДД задержан за похищение человека под Петербургом

Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM Три жителя Санкт-Петербурга, один из которых — сотрудник полиции, подозреваются в похищении человека с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером 9 июля в поселке Зимитицы Волосовского района. Злоумышленники силой посадили в машину 31-летнего мужчину, отвезли в район животноводческой фермы и избили. От потерпевшего требовали вернуть имущество, которое он якобы украл, и угрожали расправой.

Позже связанного мужчину оставили в лесу близ деревни Соколовка, откуда он сумел добраться домой. Возбуждено уголовное дело о групповом похищении человека ради корысти с применением оружия и насилия (часть 2 статьи 126 УК РФ).

Один из подозреваемых — заместитель командира взвода отдельной роты ДПС ГИБДД по одному из районов Санкт-Петербурга — задержан и помещен под стражу. Поиски остальных подозреваемых продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Орле похитили владельца холдинга «Орловская Нива» Сергея Будагова. Бизнесмена освободили в ходе спецоперации. Задержаны семь подозреваемых.

Читайте также: Главу «Орловской Нивы» освободили в ходе спецоперации