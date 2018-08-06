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Делом об убийстве Хачатуряна займётся Главное следственное управление СК РФ

Происшествия

Сейчас расследование по уголовному делу продолжается

Москва, 6 августа 2018, 19:47 — REGNUM  Уголовное дело об убийстве жителя города Москвы Михаила Хачатуряна, в котором обвиняются трое его дочерей, передано в Главное следственное управление Следственного комитета России. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 августа в пресс-службе СК РФ.

Передача дела состоялась по поручению председателя СК России для наиболее полного и объективного расследования.

«Наряду с установлением мотива убийства в рамках расследования следователи тщательно исследуют все обстоятельства, предшествовавшие совершению преступления, условия жизни семьи, характеризующие данные обвиняемых, а также иные сведения, имеющие значение для расследования. Также следствие выяснит, не совершались ли противоправные действия в отношении девушек со стороны отца», — заявили в СК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди было обнаружено 27 июля 2018 года в межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в Москве.

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