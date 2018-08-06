Подозреваемых в убийстве отца сестер расселили в СИЗО по разным камерам

Москва, , 07:55 — REGNUM В СИЗО номер 6 расселены по разным камерам сестры Хачатурян, которые подозреваются в убийстве своего отца в Москве. Об этом рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников в интервью РИА Новости.

«Они (девушки) были все расселены в разные камеры, — рассказал правозащитник. — На данный момент (сестры) проходят этап карантина».

По его словам, средняя сестра находится в камере с двумя женщинами, а старшая и младшая девушки находятся в камерах-одиночках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Москве произошло убийство 57-летнего мужчины. Трагедия произошло в подъезде жилого дома по Алтуфьевскому шоссе. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны трое его дочерей-погодков.

Читайте также: Следствие проводит экспертизы по делу об убийстве отца тремя дочерьми

А также: С подозреваемыми в убийстве отца сёстрами провели следственный эксперимент