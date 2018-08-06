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Подозреваемых в убийстве отца сестер расселили в СИЗО по разным камерам

Общество

27 июля в Москве произошло убийство 57-летнего мужчины

Подозреваемых в убийстве отца сестер расселили в СИЗО по разным камерам
Тюрьма

Москва, 6 августа 2018, 07:55 — REGNUM  В СИЗО номер 6 расселены по разным камерам сестры Хачатурян, которые подозреваются в убийстве своего отца в Москве. Об этом рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников в интервью РИА Новости.

«Они (девушки) были все расселены в разные камеры, — рассказал правозащитник. — На данный момент (сестры) проходят этап карантина».

По его словам, средняя сестра находится в камере с двумя женщинами, а старшая и младшая девушки находятся в камерах-одиночках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Москве произошло убийство 57-летнего мужчины. Трагедия произошло в подъезде жилого дома по Алтуфьевскому шоссе. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны трое его дочерей-погодков.

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