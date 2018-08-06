В Охотском море ловцы косаток расстреляли беспилотник группы мониторинга

Залив Николая Охотское море, Сахалинская область, , 08:16 — REGNUM В Охотском море, в заливе Николая, отловщики косаток расстреляли беспилотник с видеокамерой группы мониторинга общественной экологической организации «Друзья океана». Отловщики ведут себя крайне агрессивно и препятствуют активистам-экологам в выполнении их задач, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Из самого отдаленного уголка Охотского моря — залива Николая — в Дальневосточную редакцию ИА REGNUM приходят тревожные вести. Там группа общественного мониторинга экологической организации «Друзья океана» впервые в истории Дальнего Востока начала контроль за отловом косаток для научных целей.

«Группа общественного мониторинга установила лагерь вблизи лагеря отловщиков косаток. Попытка снять работу отловщиков морских гигантов видеокамерой, установленной на беспилотном летательном аппарате, едва не завершилась потерей оборудования — отловщики открыли пальбу по дрону из огнестрельного оружия. Просто чудом аппарат уцелел. Вчера после обеда в залив зашло судно «Юрий Швецов», на котором в настоящий момент находятся две отловленные косатки. Всего на этом судне установлено четыре контейнера для перевозки морских гигантов. На нашу просьбу посмотреть, в каком состоянии находятся выловленные косатки, мы получили отказ в категоричной форме. Судно стало на большой скорости уходить на юг. Группа волонтёров сопровождала его. Но при попытке произвести съемку установленной на шесте видеокамерой, отловщики косаток пригрозили применить брансбойты. Также группа наших волонтёров получила устную угрозу, что при попытке еще раз запустить беспилотник с видеокамерой, оборудование будет расстреляно из огнестрельного оружия», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель группы мониторинга Валентина Мезенцева.

Что за «дикую охоту» устраивают в российском Охотском море непонятные люди, как называется фирма, получившая право на отлов уникальных морских животных в так называемых «научных» целях, а на деле для продажи в океанариумы и зоопарки Китая? Почему у мирных ловцов косаток при себе имеется огнестрельное оружие — вот неполный перечень вопросов, на который у волонтёров «Друзей океана» нет ответов.

«Мы не знаем, откуда у них огнестрельное оружие. К месту стоянки подходило судно береговой охраны, наши ребята сообщили пограничникам об инциденте со стрельбой по нашему беспилотнику. Военные пообщались с отловщиками минуты две и ушли. Что за фирма получила контракт на отлов косаток мы не знаем, и, поверьте, эту информацию получить почти невозможно — в открытом доступе её нет. На фото, которое мы предоставили в редакцию ИА REGNUM, видно, что маломерные суда отловщиков без номерных знаков, то есть нигде не зарегистрированы. Группа, несмотря ни на что, продолжает мониторинг и не уйдёт. Мы не позволим уничтожать уникальную фауну Охотского моря России, не позволим дельцам наживаться на этом», — добавила Валентина Мезенцева.

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Остаётся пока без ответа и главный вопрос: почему отловщики косаток боятся, чтобы их деятельность снимали на видео? Может быть, в их деятельности не всё законно?

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в Охотском море, в заливе Николая начался первый в истории общественный мониторинг по контролю за отловом косаток.

В экспедицию в один из самых отдаленных уголков Охотского моря отправилась группа волонтёров общественной экологической организации «Друзья океана». Ранее фирмы, получавшие квоты на отлов косаток и белух для учебных и научных целей, действовали практически бесконтрольно. Результатом такой бесконтрольности стали итоги проверки, проведенной Генеральной прокуратурой России: в период с 2012 по 2015 годы некие коммерческие структуры незаконно продали в Китай 7 косаток. Стоимость только одной косатки равна 77 млн рублей, в общей сложности ущерб государству составил 270 млн рублей.

Генеральная прокуратура передала материалы проверки в Следственный комитет России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Разрешение Росрыболовства и ТИНРО-центра на вылов в 2018 году 13 косаток и 200 белух вызвало протесты жителей Сахалина. 30 апреля в Южно-Сахалинске прошёл митинг, на котором граждане выразили своё несогласие с политикой властей, позволяющих коммерсантам наживаться на уникальных обитателях моря. Активисты «Друзей Сахалина» убеждены: то, что называют «научными целями», на деле — не что иное, как очень выгодный бизнес. Вопрос ещё и в том, кто получает прибыль от этого бизнеса — государство или жулики?

Коммерческий отлов косаток запрещён с 1982 года введением моратория Международной китобойной комиссии. Отлов гиганта на территории России разрешён только в учебных и научных целях.