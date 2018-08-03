В ДФО впервые в истории начинается общественный контроль за отловом косаток

Южно-Сахалинск, , 09:24 — REGNUM Впервые в истории на Дальнем Востоке начинается общественный контроль за отловом косаток и белух. Группа активистов организации «Друзья океана» отправилась в экспедицию в Охотское море, где будет контролировать отлов морских обитателей для океанариумов и зоопарков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Не до праздника: Сахалин митингует против уничтожения косаток и белух

Группа активистов из сахалинской организации «Друзья океана» отправилась в самую первую экспедицию в Охотское море. Экологи — зоозащитники будут контролировать отлов морских млекопитающих для научно-исследовательских и просветительских целей.

«Целью нашей экспедиции является мониторинг процесса отлова, выявление методов отлова, сбор фото‑ и видеоматериалов для информирования общественности. Отловы косаток производятся в очень отдаленном заливе Николая в Охотском море. Ранее никто и никогда не проводил общественного контроля за отловом морских гигантов. Поэтому было неизвестно — сколько косаток отлавливали на самом деле, были ли погибшие животные во время отлова и во время адаптации», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM активист добровольческой группы «Друзья океана» Валентина Мезенцева.

Отлов косаток и белух в России разрешен только в научно-исследовательских и культурно-просветительских целях.

«Тем не менее, косаток и белух после отлова, по специальным разрешениям перепродают в Китай. За последние 5 лет в КНР были проданы 15 косаток и более 200 белух», — добавила Валентина Мезенцева.

После многих лет общественных протестов и обращений в правоохранительные органы, Генеральная прокуратура России начала проверку по делу о незаконной добыче и продаже косаток в КНР.

«17 июля 2018 года мы узнали о первом результате этой проверки: Генпрокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет России для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленников, которые в период с 2012 по 2015 годы незаконно продали в Китай 7 косаток», — рассказала активистка.

Генеральная прокуратура России установила, что в указанные годы четыре коммерческие организации представили в Росрыболовство ложные сведения о намерении использовать пойманных в Охотском море косатках в культурно-просветительских и научно-исследовательских целях. На этом основании органы Росрыболовства выдали злоумышленникам разрешения на отлов 10 особей морских исполинов.

Коммерческая добыча косаток запрещена с 1982 года введением моратория Международной китобойной комиссии. Отлов гигантов на территории России разрешен исключительно в учебных и научных целях.

«На самом деле злоумышленники, получившие разрешение на вылов морских млекопитающих, намеревались их продать. Семь отловленных особей содержались на базах в Приморском и Хабаровском краях. Впоследствии их отправили за рубеж», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуре России.

Согласно таможенным документам, стоимость только одной косатки составила 77 млн рублей, а общая сумма ущерба, причиненного Российской Федерации, превысила 270 млн рублей.

Предварительно в действиях руководителей коммерческих структур Генпрокуратура РФ усматривает признаки состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере».

Читайте также: Детёныш кита погиб, запутавшись в сетях сахалинских рыбаков

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля 2018 года жители Сахалина вышли на митинг, протестуя против варварского отлова обитателей океана — косаток и белух. Протест был вызван решением Росрыболовства разрешить отлов 13 косаток и 200 белух для продажи в океанариумы и зоопарки.