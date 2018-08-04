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Арест за арестом: в Коми задержан директор крупного предприятия

Происшествия

Александра Рукавишникова подозревают в незаконном получении 6 млн рублей

Арест за арестом: в Коми задержан директор крупного предприятия
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Следственный изолятор (СИЗО)

Сыктывкар, 4 августа 2018, 13:34 — REGNUM  Череда коррупционных скандалов в Коми продолжилась уголовным делом в отношении директора самого крупного автопредприятия республики. Накануне Следственные органы СУ СКР возбудили дело по статье «коммерческий подкуп, cовершенный в особо крупном размере».

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР, директор «Сыктывкарского автотранспортного предприятие №1» Александр Рукавишников в течение полутора лет получал через посредников от предпринимателя денежные вознаграждения за заключение подрядных договоров на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств. По данным следствия, в общей сложности Рукавишников получил около 6 миллионов рублей.

Сегодня Сыктывкарский суд избрал Рукавишникову меру пресечения. Он проведет в СИЗО до 2 октября.

Отметим, что число коррупционных дел, рассматриваемых судами Коми, растет в геометрической прогрессии. Так, глава «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин и экс-руководитель Комиэнерго Валерий Драйтарестованыпо делу о коммерческом подкупе. Как пишет КомиОнлайн, уже на начальной стадии следствия установлено получение обвиняемыми более 20 миллионов рублей «откатов», и расследование еще не завершено. Начальник департамента Пенсионного фонда России и его заместитель подозреваются в получении взятки в 18 млн рублей. Кроме того, за получение взяток в крупном размере осуждены к реальному лишению свободы руководитель Печорского управления Ростехнадзора и командир Воркутинского горноспасательного отряда. «Воркутауголь», как юридическое лицо, в чьих интересах передавалась взятка, по трем постановлениям прокурора привлечено к штрафу в общем размере 30,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии в республике Коми зарегистрировали 150 преступлений коррупционной направленности, из них 123 являются тяжкими и особо тяжкими.

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