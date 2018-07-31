В пять раз дороже: в Коми назвали средний размер взятки

Сыктывкар, , 15:39 — REGNUM В первом полугодии в республике Коми зарегистрировали 150 преступлений коррупционной направленности, из них 123 являются тяжкими и особо тяжкими. Об этом пишет КомиОнлайн со ссылкой на прокурора республики Сергея Бажутова.

72 преступления из 150 связаны с дачей и получением взяток, при чем количество крупных взяток увеличилось с 4 до 18. Средний размер взятки вырос с 57 до 261 тысячи рублей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сразу несколько крупных коррупционных дел рассматривают суды Коми. Так, глава «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин и экс-руководитель Комиэнерго Валерий Драйт арестованы по делу о коммерческом подкупе. Как пишет КомиОнлайн, уже на начальной стадии следствия установлено получение обвиняемыми более 20 миллионов рублей «откатов», и расследование еще не завершено. Также в республике расследуется уголовное дело о получении взятки в размере 18 миллионов рублей начальником департамента ПФ России и его заместителем. Кроме того, за получение взяток в крупном размере осуждены к реальному лишению свободы руководитель Печорского управления Ростехнадзора и командир Воркутинского горноспасательного отряда. «Воркутауголь», как юридическое лицо, в чьих интересах передавалась взятка, по трем постановлениям прокурора привлечено к штрафу в общем размере 30,5 миллиона рублей.

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