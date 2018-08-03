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В Киевской области ещё около двух десятков человек отравились шаурмой

Происшествия

Вспышка инфекции зафиксирована ещё два дня назад

Киев, 3 августа 2018, 21:32 — REGNUM  Восемнадцать человек, из них двое детей, отравились шаурмой в торговом павильоне в расположенном в черте Киева селе Софиевская Борщаговка, сообщило 3 августа украинское издание «Вести».

Сотрудники Госпродпотребслужбы проверили киоск и обнаружили стандартный набор нарушений — антисанитарию и отсутствие документов.

Напомним, ранее в Киеве зарегистрировали 83 случая отравления шаурмой. В надзорные органах заявили, что ни одна точка по её продаже не имеет необходимых документов.

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А также: Вся шаурма Киева вне закона — Госпродпотребслужба

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Массовые пищевые отравления
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