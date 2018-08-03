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Число отравившихся шаурмой в Киеве увеличилось до 83 человек

Общество

Из них 12 – дети

Киев, 3 августа 2018, 09:50 — REGNUM  До 83 человек возросло количество пострадавших от некачественной шаурмы в Киеве, сообщает 3 августа УНИАН.

Согласно сообщению, острая кишечная инфекция была зафиксирована у 83 человек после употребления шаурмы, в том числе у 12 детей. По данным госпродпотребслужбы Украины, ни один киоск с шаурмой не имел документов для продажи пищевых продуктов. При этом во все торговые точки продукты питания поставлялись одним поставщиком. После инцидента были проведены рейдовые проверки, множество киосков были закрыты, а сырье и оборудование — изъято.

Напомним, ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала отказаться от потребления пищи в киосках в летний период, так как из-за жары продукты портятся гораздо быстрее.

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Массовые пищевые отравления
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