Вся шаурма Киева вне закона — Госпродпотребслужба

Киев, , 00:49 — REGNUM В Киеве нет ни одного законно установленного киоска по продаже шаурмы, заявили в Госпродпотребслужбе Украины 1 августа в комментарии журналистам телеканала «1+1».

"Количество незарегистрированных киосков измеряется даже не сотнями. Они не регистрируются. Те же киоски, которые уже установлены, должна проверять полиция», — рассказал заместитель руководителя Госпродпотребслужбы Александр Овчаренко.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что число отравившихся популярным фаст-фудом в Киеве возросло до 60 человек. Позже стало известно о 70 киевлянах с диагнозом сальмонеллёз.

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