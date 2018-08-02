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Вся шаурма Киева вне закона — Госпродпотребслужба

Происшествия

После массовых отравлений чиновники наконец разглядели проблему

Вся шаурма Киева вне закона — Госпродпотребслужба
Иллюстрация: Shaurma.net
Приготовление шаурмы

Киев, 2 августа 2018, 00:49 — REGNUM  В Киеве нет ни одного законно установленного киоска по продаже шаурмы, заявили в Госпродпотребслужбе Украины 1 августа в комментарии журналистам телеканала «1+1».

"Количество незарегистрированных киосков измеряется даже не сотнями. Они не регистрируются. Те же киоски, которые уже установлены, должна проверять полиция», — рассказал заместитель руководителя Госпродпотребслужбы Александр Овчаренко.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что число отравившихся популярным фаст-фудом в Киеве возросло до 60 человек. Позже стало известно о 70 киевлянах с диагнозом сальмонеллёз.

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Массовые пищевые отравления
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