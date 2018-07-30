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В Дагестане пытался скрыться от следствия фигурант дела о липовых инвалидах

Происшествия

Суд отменил в отношении участника преступной схемы меру пресечения в виде домашнего ареста и поместил его и еще троих подозреваемых под арест

В Дагестане пытался скрыться от следствия фигурант дела о липовых инвалидах
Иллюстрация: Kurer-sreda.ru
Наручники

Махачкала, 30 июля 2018, 19:08 — REGNUM  В Дагестане задержан один из фигурантов уголовного дела о продаже справок об инвалидности. Руководитель одного из территориальных бюро медико-социальной экспертизы находился под домашним арестом, однако он нарушил условия меры пресечения и попытался скрыться от следствия.

Сотрудники правоохранительных органов задержали пытавшегося бежать злоумышленника. А прокуратура потребовала изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, сообщили ИА REGNUM 30 июля в надзорном ведомстве.

Советский районный суд города Махачкалы удовлетворил ходатайство надзорного ведомства. Учитывая прецедент, суд заключил под стражу еще троих фигурантов уголовного дела о липовых инвалидах. Среди них двое близких родственников бывшего руководителя бюро медэкспертизы Магомада Махачева, обвиняемого в организации преступного сообщества, отметили в прокуратуре.

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Сам главный фигурант уголовного дела находится в бегах. По некоторым данным, он скрывается от следствия на Украине. Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля был задержан его брат Ашик Махачев — руководитель одного из территориальных бюро медико-социальной экспертизы Дагестана. В отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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Обыски и задержания в правительстве Дагестана
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